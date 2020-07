Deuxième vague de Covid-19 : vers un reconfinement ciblé

« On ne supporterait pas économiquement et socialement, un reconfinement absolu et généralisé », estime le Premier ministre, alors que la récession de l’année 2020 promet de constituer la plus forte chute de l’activité économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le confinement a été imposé entre le 17 mars et le 10 mai inclus. Mais des mesures contraignantes plus strictes qu’en métropole restent en vigueur à Mayotte et en Guyane, collectivité où « ça se passe mal », a considéré Jean Castex, qui doit s’y rendre dimanche.