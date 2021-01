C’est un encouragement à l’usage du train et du vélo, deux modes de transport écologiques. Le gouvernement de Jean Castex a publié, mercredi 20 janvier au Journal officiel, un décret pris la veille imposant aux exploitants de transport ferroviaire, soit principalement la SNCF, et aux autorités organisatrices de prévoir dans les trains neufs au moins quatre emplacements pour les bicyclettes, une règle assortie de dérogations.

« Le vélo peut être un mode de rabattement pour les trajets du quotidien, afin de se rendre à une gare ou pour terminer un trajet débuté en train », justifient dans un communiqué les cabinets de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et du ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. « Prendre son vélo dans le train peut également être une nécessité pour un week-end ou lors d’un départ en vacances », précisent ces deux membres du gouvernement.

L’obligation, qui entre en vigueur jeudi, découle de l’article 53 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Selon ce texte, tous les trains de « voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux urbains d’Île-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés ». Les installations « ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».