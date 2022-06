Une porte claquée alors que l’on n’a pas les clés sur soi, une fuite d’eau dans sa salle de bain… Dans certaines situations, il arrive que l’on ait besoin de faire appel à un dépanneur en urgence, sans vérifier sa fiabilité ni les prix pratiqués. Or, dans ce domaine, les arnaques sont fréquentes ! Certains professionnels malhonnêtes n’hésitent pas à facturer un changement de serrure ou la réparation d’une canalisation bouchée au prix fort.

Face à ces abus, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir a mis en place une plateforme, baptisée « Mes dépanneurs Que Choisir », qui permet d’être mis en relation avec un artisan diplômé de confiance pour des travaux de plomberie ou de serrurerie. Les prestataires ont été sélectionnés selon « des critères précis de rapidité d’intervention, de qualité et de fiabilité des prestations », précise l’association sur son site Internet.

Vous devez indiquer vos coordonnées (prénom, nom, adresse mail et postale) et le problème rencontré. Vous recevez ensuite par mail un devis provisoire avec une fourchette tarifaire. Si vous le validez, un dépanneur prendra contact avec vous dans les 20 minutes pour convenir d’un rendez-vous, qui peut être pris 24h/24 et 7 jours/7. En cas de retard ou d’indisponibilité, vous êtes averti par SMS.