Plusieurs associations de consommateurs ont lancé, en janvier dernier, une pétition contre le démarchage téléphonique qui a reçu 450 000 signatures. « Entre les consommateurs qui hésitent à décrocher, ceux qui ont débranché définitivement leur téléphone et ceux qui sont victimes de ventes litigieuses, l’exaspération est à son comble face au démarchage téléphonique », explique-t-on à la CLCV (Association nationale de défense des consommateurs et usagers, Consommation, Logement, Cadre de Vie).

Bloctel, un premier levier inefficace

Pourtant, le secteur avait déjà été encadré, notamment grâce à la mise en place, en 2016, de la liste d’opposition Bloctel , que les professionnels du démarchage téléphonique ont obligation de consulter au moins une fois par mois et avant toute campagne de prospection. Bloctel impose un certain nombre de règles à ces professionnels : au début de chaque appel téléphonique, il doit ainsi donner de façon claire, précise et compréhensible, son identité ou celle de la personne pour le compte de laquelle il appelle, et la nature commerciale de son appel.

Sans cela, il risque une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €. Son numéro de téléphone doit s’afficher sous peine de devoir payer une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 €. Quant aux pratiques d’usurpations d’identifiants téléphoniques elles sont sanctionnées par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Néanmoins, « Bloctel manque aujourd’hui d’efficacité car il est trop peu respecté par les professionnels », reconnaissait ainsi le ministère de l’Economie en juillet 2020.

Plus de contrôles par la DGCCRF

Parallèlement, en 2020, la DGCCRF a contrôlé plus de 1500 établissements au titre du respect des dispositions encadrant le démarchage téléphonique. 108 démarcheurs ont été sanctionnés, pour un montant total d’amende de 4,3 millions d’euros – dont 367 000 euros pour la seule entreprise Beaumet énergies ! « Ce montant a doublé par rapport à l’année 2019, et pourrait encore croître en 2021 avec le durcissement des sanctions », peut-on lire sur le site de la DGCCRF .

Une loi bienvenue pour éviter les pratiques déloyales...

...mais un décret bien tiède

Un décret doit encore paraître pour déterminer les jours, horaires et fréquences pour lesquels le démarchage téléphonique est autorisé. Et c’est là que le bât blesse : le projet de décret, loin de garantir la tranquillité des consommateurs, autorise en effet des créneaux de plus de cinquante heures d’appel par semaine, sur six jours : du lundi au vendredi, la prospection sera autorisée de 9 heures à 19 heures, avec une heure de pause méridienne, et de 10 heures à 18 heures le samedi, avec deux heures de pause déjeuner !