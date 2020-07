Bientôt fini les appels à répétition le soir et le week-end de la part de professionnels qui cherchent à vous vendre des produits ou services ? Près de deux ans après son dépôt, la proposition de loi portée par le député des Vosges Christophe Naegelen (UDI), visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, a été définitivement adoptée par le Parlement mercredi 15 juillet. Après les sénateurs le 8 juillet dernier, les députés ont approuvé une dernière fois le texte par 49 voix contre 1 et 10 abstentions. Début juillet, députés et sénateurs étaient parvenus à un accord en Commission mixte paritaire après près de deux ans de navette. La loi devrait entrer en vigueur après l’été.