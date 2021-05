19 mai : piscine couverte et sport en salle pour les mineurs

A partir du mercredi 19 mai, les mineurs pourront reprendre le chemin des gymnases, des piscines municipales ou encore des studios de danse. Les adultes (sauf les sportifs de haut niveau et le public prioritaire) devront encore patienter avant de pouvoir retourner en salle. Ils pourront, toutefois, profiter de deux heures supplémentaires pour pratiquer une activité physique en plein air, puisque le couvre-feu commencera à 21h. La pratique sportive est possible en groupe de 10 maximum et sans contacts.