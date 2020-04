Déconfinement : comment calculer la zone de 100 km autour de votre domicile ?

Fini l’attestation de déplacement dérogatoire pour vous déplacer près de chez vous. À compter du 11 mai, « il sera à nouveau possible de circuler librement jusqu’à 100 kilomètres du domicile et de se rassembler, en public et en privé mais à moins de dix personnes », a annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe, mardi 28 avril devant les députés. Une attestation sera, en revanche, toujours nécessaire pour les voyages dépassant ce périmètre pour un motif impérieux, familial ou professionnel.

Mais à quoi correspond la zone de 100 km au départ de votre domicile ? Plusieurs outils en ligne vous permettent de la visualiser facilement.

Trois sites pour visualiser la zone de libre déplacement

Premier outil, le site « Carte sortie déconfinement ». Il est très simple à utiliser puisqu’il vous suffit de rentrer votre adresse ou le nom de votre commune dans la barre de recherche, puis de cliquer sur « Afficher la carte ». Une première carte vous montre la zone d’un kilomètre autour de chez vous. En cliquant sur le point bleu, au milieu du centre, une deuxième carte apparaît vous permettant de visualiser la zone de 100 km au départ de votre domicile.

Autre outil simple d’utilisation, le site CalcMaps. Après avoir renseigné votre adresse, il vous suffit de cliquer dans le menu sur « Dessinez un cercle », puis de glisser votre souris sur la carte pour tracer un cercle. Cliquez ensuite sur « modifier le cercle ». Deux points de couleur vont apparaître, l’un en bleu à l’endroit de votre recherche et l’autre en rouge à la circonférence. Cliquez sur celui en rouge pour agrandir le cercle jusqu’à un rayon de 100 km et validez.

Fermer © le site CalcMaps

Dernier outil, le site internet gouvernemental Géoportail. Son usage est toutefois moins évident et son chargement, un peu long. Une fois la page chargée, il vous faudra :

cliquer sur la petite clé à molette située en haut à droite

aller dans « mesures » puis cliquer sur « calculer un isochrone » (un rayon autour d’un point précis)

entrer votre adresse ou le nom de votre ville

cliquer sur la fonction « isodistance »

entrer « 100 km » dans la case distance

choisir votre mode de locomotion et valider en cliquant sur calculer.

Une zone en vert apparaît sur la carte. Elle correspond à votre périmètre de libre circulation à partir du 11 mai prochain.

Jusqu’à quand durera la limite de 100 km ?

Les déplacements seront limités à 100 kilomètres autour du domicile au moins jusqu’au 2 juin. A cette date, une nouvelle étape dans le déconfinement s’ouvrira pour trois semaines avec de nouvelles mesures qui dépendront de l’évolution de l’épidémie.