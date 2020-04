Déconfinement à partir du 11 mai : comment ça va se passer ?

Le « confinement le plus strict » va durer jusqu’au 11 mai, et les établissements scolaires vont rouvrir « progressivement » à cette date. Emmanuel Macron a annoncé ces mesures lors de son discours radio-télévisé prononcé lundi 13 avril depuis l’Elysée.

« C’est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces », a justifié le président de la République.

Comme depuis le 17 mars, la liberté de déplacement restera limitée jusqu’au 11 mai : les sorties ne seront possibles que si vous disposez d’un motif de déplacement autorisé, figurant dans l’attestation que vous devez remplir.

Le confinement peut encore être reculé après le 11 mai

Mais le chef de l’Etat n’a pas exclu une éventuelle prolongation du confinement au-delà.

« Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. »

Le ministre de l’Intérieur a souligné ce mardi le caractère encore aléatoire de la sortie du confinement. « Ce qu’a annoncé le président de la République hier, ce n’est pas le déconfinement le 11 mai, c’est le confinement jusqu’au 11 mai, [...] qui n’est pas une certitude, mais un objectif », a indiqué Christophe Castaner sur les ondes de France Inter.

Les personnes à risque devront rester à leur domicile après cette date. « Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester même après le 11 mai confinées, tout au moins dans un premier temps », a averti le chef de l’Etat. « Nous allons, d’ici le 11 mai, travailler à rendre ce temps plus supportable pour vous », a précisé Emmanuel Macron.

A lire aussi : Coronavirus : un arrêt de travail si on est proche d'une personne vulnérable

Réouverture des établissements scolaires

Dès le 11 mai, « les crèches, les écoles, les collèges et les lycées » vont rouvrir de façon progressive, a dit le président de la République, y voyant « une priorité » en raison des « inégalités » que « creuse » l’enseignement à distance.

« Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières : organiser différemment le temps et l’espace, bien protéger nos enseignants, avec le matériel nécessaire », selon le chef de l’Etat.

Jean-Michel Blanquer commence mardi à consulter les syndicats en vue de définir d’ici deux semaines les modalités de cette rentrée, a fait savoir ce jour le ministre de l’Education nationale sur France 2 et France Info. Tous les établissements scolaires ne rouvriront pas le 11 mai, et le baccalauréat et le brevet seront évalués en contrôle continu.

Mais des médecins ont fait part de leurs inquiétudes. « Les enfants n’obéissent pas forcément aux consignes, ils vont naturellement jouer ensemble et ils risquent de ramener le virus à la maison », a observé sur France Info Jean-Paul Hamon, généraliste et président de la Fédération des médecins de France.

Retour au travail

Cette réouverture est susceptible de contribuer à l’amélioration de la situation économique, en libérant les parents de la garde de leurs enfants.

« Le 11 mai, il s’agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés », a expliqué Emmanuel Macron.

Maintien de la fermeture des universités

« Pour les étudiants de l’enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu’à l’été », a annoncé le président de la République.

« Le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours », d’après le chef de l’Etat.

Portes closes pour les restaurants et les cinémas

« Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées, resteront [...] fermés à ce stade », a indiqué Emmanuel Macron.

L’exécutif n’a fixé aucune date de réouverture de ces établissements.

Interdiction des grands festivals

« Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain », a noté le président de la République. Ce qui impose l’annulation du Festival d’Avignon, confirmée par les organisateurs lundi soir. L’événement devait avoir lieu du 3 au 23 juillet. Le monde du cinéma s’interroge sur la tenue du Festival de Cannes, prévu initialement du 12 au 23 mai.