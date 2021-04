223 voitures sur 8 régions au total

Pour libérer du temps aux forces de l’ordre et allonger les plages horaires de contrôle par des voitures-radar sur les routes les plus accidentogènes, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) avait décidé de confier la conduite de véhicules-radar à des opérateurs privés. 83 de ces voitures circulaient donc déjà depuis 2018 en Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. Dès le second semestre 2021, 140 voitures-radar de plus conduites par des particuliers sillonneront les routes de quatre nouvelles régions : Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-France-Comté et Nouvelle-Aquitaine.