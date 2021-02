Mais suite à plusieurs recours, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé en juillet 2018 que cette taxe, dans sa version d’avant la réforme de 2016, n’était pas entièrement conforme au droit européen, qui considère que ce type de contribution doit avoir une finalité précise pour être légale. Par conséquent, les contribuables étaient en droit de réclamer le remboursement de la CSPE pour la période allant de 2009 à 2015 pour la partie n’ayant pas de finalité environnementale, autrement dit celle qui finance les tarifs sociaux de l’énergie, le médiateur de l’énergie et la péréquation tarifaire. En décembre 2018, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la CJUE et précisé les modalités de mise en œuvre du remboursement partiel de la taxe, qui ont été finalisées par une ordonnance du 26 février 2020 et un décret du 30 octobre 2020.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de collecter et traiter les demandes, a ainsi mis en ligne une plateforme permettant aux requérants de déposer leurs dossiers de réclamation. Seuls les particuliers, entreprises et représentants d’intérêt (cabinets d’avocats, etc.) ayant régulièrement adressé une demande de remboursement auprès de l’administration avant le 31 décembre 2017 peuvent déposer un dossier sur le portail transaction-cspe.cre.fr. Pour rappel, il faut avoir fait une réclamation au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le paiement contesté.