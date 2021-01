Covid-19 : un troisième confinement va-t-il débuter cette semaine ?

Pour prendre ou non la décision lourde d’un troisième confinement, il tiendra compte de l’impact de la généralisation du couvre-feu à 18 heures depuis le 16 janvier, comme l’a expliqué vendredi dernier à des lecteurs du Parisien/Aujourd’hui en France le ministre des Solidarités et de la santé, Olivier Véran.

« Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment. Et cela s’appelle le confinement. Si on voit que le virus se remet à progresser fortement, on ferme. On le fera si on n’a pas le choix », a dit Olivier Véran.