Les personnes testées positives au Covid-19 ne vont pas être isolées de force : le chef du gouvernement, Jean Castex, a écarté une telle mesure coercitive, au cours de sa conférence de presse sur l’allègement du confinement à partir de mardi prochain, donnée jeudi 10 décembre avec les ministres Olivier Véran, qui accueillait l’événement dans les locaux de son ministère (Solidarités et santé) et Gérald Darmanin (Intérieur).

« S’agissant de l’isolement, nous avons souhaité évoquer avec les forces politiques et les groupes parlementaires la question d’une évolution juridique qui nous conduirait [...] à rendre cet isolement obligatoire et en prévoyant éventuellement un système de sanctions en cas de manquement », a dit le Premier ministre, en référence à des propos d’Emmanuel Macron.

Dans son allocution télévisée du 24 novembre, le président de la République avait affiché son souhait d’« [u]n vrai débat démocratique » sur l’opportunité d’un isolement obligatoire. « Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s’assurer de l’isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante », avait fait savoir le chef de l’Etat.

Pas de « consensus » politique sur un isolement obligatoire

« Une visite à son domicile »

Le professionnel de santé « pourra, par exemple […],réaliser des tests antigéniques auprès del’entourage qui partage le même foyer que la personne malade, de manière à pouvoir isoler aussi plus rapidement et plus efficacement », a détaillé le ministre des Solidariés et de la santé.