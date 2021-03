L’Hexagone a enregistré 654 000 décès en 2020, soit 55 000 de plus qu’en 2019. « Mais une partie de cette hausse – de l’ordre de 13 000 décès – est due au vieillissement de la population qui s’observe chaque année en l’absence de gain d’espérance de vie. Restent donc 42 000 décès supplémentaires en 2020, liés à la pandémie de Covid-19 », est-il écrit dans ce document, signé par les chercheurs Gilles Pison et France Meslé.

« Recul d’autres causes de décès »

« On aurait alors attribué leur décès à une autre cause (diabète, maladie cardiovasculaire, insuffisance respiratoire chronique, etc.) », anticipe l’Ined, qui fait un lien avec « la probable baisse en 2020 du nombre de décès attribués à ces diverses causes ».