Covid-19 : les personnes vaccinées peuvent-elles recouvrir leur liberté de déplacement ?

Le risque d’« un confinement ad vitam æternam »

« La question est de savoir s’il est justifié que des personnes vaccinées soient encore confinées, indique à Dossier Familial l’avocat Henri de Lagarde, qui a déposé la requête avec sa consœur Diane Protat. Le confinement vise à éviter la pression hospitalière, à éviter qu’il y ait trop de patients dans les services de réanimation. Or, quand on est vacciné, on est certain de ne pas développer une forme grave du Covid-19. »