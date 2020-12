Le ministre des Solidarités et de la santé, Olivier Véran a dénoncé, le 22 décembre sur TF1 , « une mauvaise polémique, qui est née d’un tweet de la responsable du Front national ce matin, à propos d’un projet de loi [...] qui répond à une demande des parlementaires », en référence aux critiques émises par la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen.

« Pour les prochaines catastrophes sanitaires »

À l’Assemblée nationale, on confirme le report de l’examen du projet de loi, présenté en Conseil des ministres et enregistré à la présidence de l’institution le 21 décembre. Le gouvernement l’a retiré de « l’ordre du jour de l’Assemblée », explique-t-on au Palais Bourbon auprès de Dossier Familial.

Par impératif sanitaire, la possibilité de limiter la liberté d’aller et venir au sein du territoire pour les personnes non vaccinées figure donc bien dans le texte. Un « décret » doit « précise[r] l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées », est-il encore écrit.

« Une menace épidémique plus sérieuse encore »

« Le recours à une telle prérogative pourrait cependant être particulièrement nécessaire pour faire face à une menace épidémique plus sérieuse encore. Elle pourrait, par ailleurs, permettre une meilleure conciliation entre l’objectif de protection de la santé et les droits et libertés individuels en se substituant à une mesure de confinement général de la population », selon l’étude d’impact.