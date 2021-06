L’obligation du port du masque à l’extérieur, posée en 2020 dans de nombreux espaces en réaction à l’épidémie de Covid-19, va être supprimée de façon progressive. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a évoqué, dimanche 6 juin, une levée différenciée de cette obligation à l’extérieur, suivant trois niveaux de risques de contamination d’autrui.

Où l’obligation du port du masque va-t-elle progressivement être levée ?

« Chacun peut comprendre que si je suis tout seul sur une plage, le masque ne va pas protéger les gens autour de moi puisqu’il n’y a pas personne autour de moi. Au fond, ce qu’il faut comprendre, c’est que quand on porte le masque à l’extérieur, c’est davantage pour protéger les autres, au cas où on serait nous-même contaminé, que pour se protéger soi-même », a expliqué, sur BFMTV , Olivier Véran.

Un second risque, un peu plus élevé que celui concernant les grands espaces, mais « assez faible », concerne les « parcs », les « jardins » ou les « rues où vous allez croiser très peu de personnes », selon le ministre.

Enfin, un troisième niveau de risque, « plus élevé »,porte sur les « petites ruelles » et les files de clients devant les magasins. Pour ces cas, « le port du masque doit rester un peu plus longtemps la règle », estime Olivier Véran.