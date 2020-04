Coronavirus : qui va rester confiné après le 11 mai ?

Laissant entrevoir une lueur d’espoir dans la lutte contre le Covid-19, Emmanuel Macron a annoncé dans son discours du lundi 13 avril une possible fin du confinement le 11 mai, mais il a repoussé à plus tard la fin de cette mesure pour les personnes les plus fragiles.

Le président de la République voit dans la prolongation du confinement débuté le 17 mars et allongé une première fois du 1er au 15 avril, une « condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces ».

« Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. »

Les personnes concernées seront-elles obligées de disposer d’une attestation de déplacement dérogatoire, comme toute la population à l’heure actuelle, ou seront-elles seulement incitées à rester chez elles ? Emmanuel Macron a qualifié la mesure de « contrainte forte » pour elles, dans leur « intérêt ».

L’exécutif n’a, pour le moment, pas déterminé à partir de quel âge une personne sera encore soumise au confinement.

Détermination des règles « d’ici 15 jours »

Des règles doivent être fixées dans les prochaines semaines. « Le gouvernement présentera d’ici 15 jours », à partir des « principes » établis par président de la République, « le plan de l’après-11 mai et les détails d’organisation de notre vie quotidienne », a souligné le chef de l’Etat.

Mercredi, dans son point presse quotidien, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a évoqué la préparation de ce plan.

« Nous allons devoir élaborer avec le gouvernement des bonnes pratiques pour protéger aux mieux les personnes vulnérables à l’issue du confinement. Il faudra tenir compte de leur environnement », a expliqué Jérôme Salomon, cité par France Info.

Jean-François Delfraissy, qui préside le conseil scientifique chargé d’émettre des recommandations auprès de l’exécutif sur la crise sanitaire, estime à environ « 18 millions » le nombre de « personnes à risque de développer une forme grave » du Covid-19 et donc confinées au-delà du 11 mai, dans « des conditions » et jusqu’à une date incertaines, « en attendant peut-être qu’on trouve un médicament préventif », selon lui.

Lors de son audition mercredi par la commission des Lois du Sénat, cet immunologiste a cité les plus de « 65 ou 70 ans, les personnes qui ont des affections de longue durée » comme des « insuffisances respiratoires » ou « cardiaques », mais également « des sujets jeunes » souffrant d’« pathologie » ou « obèses ».

Dans un avis rendu le 31 mars, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) inclut les personnes âgées de plus de 70 ans parmi les sujets « à risque », précisant que « les personnes âgées de 50 à 70 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée ».

L’opposition de scientifiques

D’ores et déjà, des scientifiques ont exprimé leur opposition au maintien du confinement fondé purement sur l’âge.

« Il paraît, au premier abord, logique de confiner les personnes les plus à risque, a admis, dans un tchat aux lecteurs du Monde.fr, Gaëtan Gavazzi, professeur de gériatrie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble. Cependant, dans certains endroits où le virus circule peu, l’effet du confinement peut parfois être plus grave pour les personnes âgées à risque de dépendance à domicile et pour les résidents d’Ehpad. »

L’isolement, en particulier dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes où plus aucune visite n’est possible, a un lourd impact psychologique.

Gaëtan Gavazzi, membre de la Société française de gériatrie et gérontologie, indique vouloir « faire pression sur le gouvernement » avec ses « collègues », afin qu’aucune « discrimination par l’âge » ne puisse être mise en œuvre.