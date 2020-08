Coronavirus : où trouver des masques gratuits  ?

L’exécutif se refuse à fournir des masques gratuits à tous, y compris aux élèves, alors que l’obligation de porter cet équipement s’applique ou va s’appliquer à de nombreux lieux : par exemple aux rues de nombreuses communes, aux magasins, aux transports publics, aux entreprises (hors bureaux individuels où ne se trouve qu’une personne), aux collèges et aux lycées, aux cinémas, aux théâtres et autres salles de spectacle. Il existe cependant des moyens d’obtenir des masques gratuits.

Auprès de l’Etat

Depuis la fin du mois de juillet, le ministère des Solidarités et de la santé adresse des masques « grand public » dans les foyers les plus modestes. Sont visés les titulaires de la complémentaire santé solidaire (CCS), de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME).