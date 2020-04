Coronavirus : où jeter les gants, lingettes, mouchoirs et masques usagés ?

Halte aux lingettes désinfectantes et aux gants en latex dans les cuvettes des toilettes ! Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les interventions d’urgence pour déboucher les canalisations d’eaux usées obstruées par des lingettes et gants jetables se multiplient.

« Partout en France, les professionnels de l’eau lancent ce même cri d’alarme : en ce moment, près des trois-quarts de nos interventions terrain concernent le débouchage de canalisations d’eaux usées, à cause des lingettes », s’insurge le Centre d’information sur l’eau (Cieau) dans un communiqué.

A lire aussi : Coronavirus en France : 5 gestes simples pour ne pas l'attraper

Les lingettes "biodégradables" se dégradent lentement

Et gare aux lingettes dites biodégradables. Elles sont en réalité « extrêmement résistantes et ne se dégradent en réalité qu’au bout de 3 mois. Si elles échouent dans les égouts, elles se gorgent de matières visqueuses et finissent par obstruer les grilles de filtrage à l’entrée des stations d’épuration », explique le Centre d’information sur l’eau. Or, une quantité excessive de lingettes peut provoquer des pannes. Et lorsque la pompe ne fonctionne plus, elle peut déverser les eaux usées dans le milieu naturel.

Outre l’impact sur les réseaux d’assainissement et l’environnement, les lingettes évacuées dans les toilettes coûtent cher aux collectivités. « Les opérations de débouchage des canalisations d’eau usées représentent 30 % du coût d’exploitation des systèmes d’assainissement », indique Veolia

Les #lingettes usagées, on les jette :

✅ dans la poubelle

❌ pas dans les toilettes !

Pourquoi est-ce très important? La réponse ci-dessous ⤵️ pic.twitter.com/nqkrjkTGkv — Veolia France (@Veolia_FR) April 2, 2020

A lire aussi : Coronavirus : trois tutos pour fabriquer votre masque alternatif

Les bons gestes pour jeter vos déchets pendant le confinement

« Laissons les professionnels de l’eau se concentrer sur leur mission fondamentale et faisons en sorte de réduire les risques d’encombrement des canalisations. Nos toilettes ne sont pas des poubelles ! », rappelle le Centre d’information sur l’eau.

Les lingettes désinfectantes, les gants en latex jetables, les mouchoirs, les masques et les autres textiles sanitaires de type essuie-tout usagés doivent être mis dans des sacs résistants fermés. Ils doivent être conservés 24 heures avant d’être jetés dans un sac poubelle pour ordures ménagères. Surtout, vous ne devez pas les mettre dans un conteneur de tri, ils ne se recyclent pas !