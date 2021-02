S’informer sur les produits sur le marché faisant l’objet d’un rappel va devenir plus facile. A partir du 1er avril, les professionnels auront l’obligation de déclarer leurs rappels de produits sur un site internet dédié : RappelConso. Mis en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il a été conçu pour devenir le portail de référence des alertes de produits dangereux ou défectueux. Grâce à ce site, les consommateurs auront accès à « la liste exhaustive, fiable et actualisée des produits dangereux rappelés ».