Alors que les Français sont confinés chez eux depuis deux semaines, le gouvernement vient de mettre en ligne un site internet, www.solidarite-numerique.fr, pour aider ceux qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques. Ils seraient environ 13 millions à se sentir en difficulté avec Internet, selon une étude de France Stratégie de 2018. Ces exclus du numérique sont des seniors, des non-diplômés, des personnes aux bas revenus mais aussi des jeunes de moins de 25 ans.

La plateforme a été créée par les acteurs de la médiation numérique, avec le soutien du secrétaire d’Etat chargé du numérique, Cédric O. « Le numérique est devenu quasiment un bien vital dans notre société », a expliqué sur France Inter Cédric O. Or, « un Français sur cinqse sent sans aucune capacité numérique - non pas qu’il n’a pas accès à Internet chez lui ou au travail - mais parce qu’il ne sait pas se servir d’Internet et qu’il ne sait pas faire les démarches de base comme se déclarer sur pôle emploi, déclarer ses impôts », a-t-il complété.

CAF, Pôle emploi, impôts, téléconsultation

Le site liste toutes les démarches en ligne que les Français peuvent avoir besoin de réaliser.

© Capture d'écran du site www.solidarite-numerique.fr

Vous pourrez apprendre à :

vous initier à Internet et aux outils informatiques (utiliser une boîte mail, envoyer une pièce jointe par mail, sécuriser votre activité en ligne, rédiger un document, etc.)

réaliser vos démarches administratives en ligne (remplir votre attestation de déplacement, actualiser votre situation sur le site de Pôle emploi, déclarer vos ressources à la CAF, simuler vos droits aux aides de la CAF, faire une demande d’aide, se repérer sur le site des impôts, créer un compte FranceConnect, etc.)

travailler à distance (utiliser Google Agenda et Google Drive, utiliser une feuille de calcul, communiquer par visioconférence, etc.)

communiquer avec vos proches (appeler sur Skype, communiquer grâce à une application mobile, etc.)

prendre une consultation avec un médecin à distance

faire vos courses à distance (découvrir le drive)

faire l’école à la maison (apprendre en ligne grâce aux Moocs, trouver des ressources éducatives en ligne)

vérifier les informations qui circulent sur Internet (accéder à un outil ou à une chaîne YouTube de fact-checking, etc.).

Un numéro de téléphone pour joindre un médiateur du numérique

En plus du site internet, un numéro de téléphone, le 01 70 772 372, vous permet de joindre l’un des 700 médiateurs du numérique volontaires pour avoir des conseils. Le service est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 18h. L’appel est non surtaxé.