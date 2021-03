Confinement et couvre-feu : l’attestation de déplacement dérogatoire est-elle vraiment obligatoire ?

Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur seront verbalisés

Attestation ou pas, les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur vont être verbalisés et ce, sur tout le territoire. En vigueur depuis le deuxième confinement, l’interdiction n’était pas particulièrement mise en avant. Mais le gouvernement a décidé de sévir. Dans une note adressée mardi aux préfets, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, leur demande une application « stricte » des mesures sanitaires. « Les rassemblements de plus de six personnes doivent être verbalisés », écrit le locataire de la place Beauvau. Les contrevenants risquent une amende de 135 €. Toutefois, l’interdiction ne concerne pas les manifestations autorisées par les préfectures, les réunions à caractère professionnel, les enterrements.