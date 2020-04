Depuis le 15 mars et jusqu’au 15 avril au minimum, de nombreux commerces ont dû fermer leurs portes en raison des mesures de confinement prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Seuls les commerces jugés essentiels à la vie du pays comme les supermarchés, supérettes ou encore les pharmacies peuvent rester ouverts. Que vous vouliez simplement connaître les commerces disponibles près de chez vous ou êtes à la recherche de produits frais, locaux et de qualité, ces cartes interactives et plateformes vous aideront à faire vos courses pendant le confinement.

« Ça reste ouvert » : la carte pour repérer les magasins et services de proximité ouverts

Quatre Français ont eu l’astucieuse idée de créer une carte interactive baptisée « Ça reste ouvert » qui recense les commerces et services qui restent ouverts pendant le confinement partout en France. Elle répertorie aussi bien les magasins d’alimentation, les boulangeries que les pharmacies, les bureaux de poste, les banques, les stations-service et d’autres commerces, qui sont représentés par un point. En vert, c’est ouvert, en rouge, c’est fermé et en gris, c’est potentiellement ouvert mais à vérifier. La carte est participative. Si l’ouverture ou la fermeture d’un commerce n’est pas renseignée, vous pouvez l’indiquer.

« Solidarité producteurs locaux » : la carte pour repérer les producteurs locaux

Difficile de s’approvisionner directement auprès des producteurs locaux depuis la décision du gouvernement de fermer les marchés ouverts et couverts. Pour continuer à faire vivre les circuits courts, l’entreprise La Charrette a mis en ligne une carte interactive, intitulée « Solidarité producteurs locaux », qui répertorie les commerces qui vendent des produits locaux et des producteurs. Pour apparaître sur la carte, il suffit d’envoyer un mail à contact@lacharrette.org. En rouge, ce sont les épiceries, en vert, les producteurs qui ont des surplus ou cherchent des débouchés, en jaune, les groupes Facebook « La Charrette » mis en place au niveau des départements ou régions qui réunissent des producteurs, acheteurs et transporteurs et en bleu, les cartes locales par département ou région.

« Restaurant de qualité » : la carte pour acheter des produits de qualité

Le Collège culinaire de France, association fondée en 2011 par quinze grands chefs français, a créé une carte interactive qui compile toutes les initiatives de producteurs, artisans et restaurateurs pour continuer à bien manger. Baptisée « Restaurant de qualité », elle permet de repérer les points de distribution de produits alimentaires de qualité près de chez soi : la vente directe sur l’exploitation, la vente en ligne, les plats préparés à emporter ou à se faire livrer, les points relais.

« La Ruche qui dit oui ! » : le site pour acheter en direct à des producteurs locaux

Même pendant le confinement, la plateforme « La Ruche qui dit oui ! » continue à délivrer ses commandes de produits locaux. Légumes, fruits, produits laitiers, viande, beurre, miel, céréales, pain, bière… Une grande variété de produits issus d’une agriculture fermière locale sont proposés à la vente. Il vous suffit d’acheter en ligne et La Ruche qui dit Oui ! vous donne rendez-vous dans votre quartier pour retirer votre commande.

« Rungis livré chez vous » : le site de vente en ligne du marché de Rungis

Le marché de Rungis a ouvert, en partenariat avec la région Ile-de-France, son site de vente en ligne « Rungis livré chez vous ». Les Parisiens confinés chez eux peuvent passer une commande d’un montant de 50 € minimum et se faire livrer directement à domicile en produits frais. Fruits, légumes, viandes, poissons, fromages, crèmerie… quelques 150 références sont répertoriés. La livraison est facturée 12 € pour les commandes dépassant 50 €, 8 € pour celles dépassant 100 € et gratuite au-delà de 150 €. Le service sera proposé par la suite aux Franciliens de la petite couronne.

« Epicery.fr » : un site de livraison de produits frais à Paris et Lyon

Le site de livraison de produits frais www.epicery.com, qui regroupe 400 boulangers, bouchers, poissonniers et autres primeurs à Paris et Lyon, compte se développer dans d’autres villes.

« Mon commerçant chez moi » : un site de livraison à domicile à Sèvres (Hauts-de-Seine) et à Saint-Flour (Cantal)

Wynd, société spécialisée dans la digitalisation du commerce traditionnel, a lancé le site moncommercantchezmoi.fr, pour permettre aux commerçants indépendants de maintenir leur activité. Pour l’instant, il est seulement possible de passer des commandes auprès de commerçants situés à Sèvres (Hauts-de-Seine) et à Saint-Flour (Cantal) mais la plateforme compte se développer dans d’autres villes.