Entre controverse autour des ondes produites dans les foyers, violation de la vie privée par la collecte de données personnelles et même accusations d’augmentation de la consommation d’électricité, le compteur nouvelle génération s’est créé bon nombre de détracteurs en France, certains allant même jusqu’à refuser son installation. Cette fois, il n’est pas question de tout cela mais d’un nouvel ennemi, plus petit, plus insidieux et très envahissant...