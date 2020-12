Doper la consommation

En doublant le plafond d’exonération de charges sociales, l’exécutif espère que les entreprises distribueront davantage de chèques cadeaux à leurs salariés. C’est, en effet, généralement à cette période de l’année que les Comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises, les PME et les collectivités territoriales passent commande auprès des émetteurs de ces titres comme Sodexo, Up ou encore Edenred. Environ 70 % de l’activité de ce marché de 2 milliards d’euros est réalisé en fin d’année. La mesure permettrait ainsi de doper la consommation des ménages à l’approche des fêtes de fin d’année et de soutenir les commerces fermés en novembre en raison du confinement. « Tout ce qui permet de donner de l’élan à l’économie française et à la consommation française, j’y suis favorable », a récemment déclaré le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.