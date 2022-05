Chéques alimentaires, retraites, RSA... Les nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat

Investi pour un second quinquennat lors d’une cérémonie à l’Elysée samedi 7 mai, Emmanuel Macron a nommé Élisabeth Borne à Matignon. Cette dernière, et son gouvernement fraîchement composé, sera confrontée à de multiples difficultés, notamment la guerre en Ukraine, le ralentissement économique, la hausse des prix ou le maintien de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.

Le pouvoir d'achat est assurément la première préoccupation des Français, le sujet reste central dans la campagne pour les élections législatives. D'où l'urgence pour l'exécutif de faire adopter au plus vite des mesures une fois que le nouveau Parlement sera élu, les 12 et 19 juin prochain.

Création d'un chèque alimentaire

L’inflation concerne notamment les produits alimentaires. Le 22 mars dernier, sur France Bleu, Emmanuel Macron avait annoncé son souhait de voir mis « en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts, à inciter aussi à acheter en circuit court et à acheter français ». Il avait déjà évoqué cette proposition quinze jours plus tôt à Poissy (Yvelines), lors de la première réunion publique de sa campagne en vue de l’élection présidentielle.