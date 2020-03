Chèque énergie 2020 : quand le recevrez-vous ?

Généralisé à tout le territoire en 2018, le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs dépenses d’énergie de leur logement. Le chèque énergie est attribué en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer.

Si vous êtes éligible, vous n’avez aucune démarche à effectuer pour le toucher. Il vous sera envoyé automatiquement par voie postale entre le 27 mars et la fin du mois d’avril. La date d’envoi dépend de votre département de résidence.

A NOTER

En raison de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement adoptées pour faire face à l'épidémie de Covid-19, il est possible que vous receviez votre chèque énergie avec quelques jours de retard. « Les délais d’acheminement, compris normalement entre 2 et 4 jours, pourraient être légèrement rallongés du fait de la réduction de service de la Poste en période de confinement », indique le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. A compter du 30 mars, le courrier sera déposé dans les boîtes aux lettres seulement les mercredi, jeudi et vendredi.