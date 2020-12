C’est un réveillon sous Covid-19 qui a lieu jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier. Les déplacements sont en principe interdits entre 20 heures et 6 heures, en application du couvre-feu mis en œuvre depuis la levée du confinement, le 15 décembre, sauf lors la nuit de Noël. Si aucun texte n’interdit expressément les fêtes pendant le couvre-feu, les participants et les organisateurs s’exposent à de lourdes sanctions, tout comme durant le reste de cette période à durée indéterminée.