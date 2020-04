Carte d’identité, passeport, permis de conduire : comment les renouveler pendant le confinement ?

Votre passeport ou votre carte d’identité expire bientôt ? Vous devrez encore patienter un peu pour les renouveler. Jusqu’à la fin du confinement, vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie pour déposer une demande de titre d’identité ou de passeport. Les rendez-vous sont tous annulés et les prises de rendez-vous en ligne ne sont pas possibles.

Vous devez attendre la fin du confinement pour retirer votre titre d’identité

Même si la procédure était déjà en cours avant le 17 mars, vous ne pouvez pas retirer votre document. Dans ce contexte, l’Agence nationale des titres sécurisés rappelle que « le délai dont vous disposez pour pouvoir venir récupérer votre titre est prorogé ». De trois mois, il passe à cinq mois. A la fin du confinement, vous serez averti par SMS dès que vous pourrez retirer votre titre en mairie.

Vous pouvez présenter des papiers périmés lors d’un contrôle

Si lors d’une sortie, vous vous faites contrôler par les forces de l’ordre, ne vous inquiétez pas. « La justification de son identité pouvant être faite "par tout moyen", la présentation d’un titre d’identité ou d’un passeport même si la date de validité est dépassée est suffisante », précise l’ANTS.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité d’une carte d’identité est passée de 10 à 15 ans. Si la date inscrite sur la carte est 2016, vous pouvez la conservez jusqu’en 2021. Le passeport est, lui, valable 10 ans.

Vous pouvez toujours demander votre permis de conduire

Concernant les permis de conduire, la production et l’expédition sont toujours assurées mais les délais sont rallongés. Les démarches en ligne pour une demande sont toujours accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr. Il est possible de consulter l’état d’avancement de votre demande sur le site de l’ANTS. L’ANTS a organisé un service minimum pendant la durée du confinement afin de répondre à vos questions et reste joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 par téléphone, mail et réseaux sociaux.

Si vous avez besoin de vous procurer des photos d’identité, utilisez les cabines automatiques. Elles sont répertoriées sur le site de l’ANTS à l’étape 4 de la téléprocédure. Pensez à vous laver les mains après avoir touché la cabine.

La délivrance du permis de conduire est quelque peu modifiée. S’il est directement envoyé à votre domicile par la Poste, le facteur ne demandera pas votre signature. Il sonnera à votre domicile, s’assurera oralement de votre présence et établira la preuve de distribution en appliquant la mention « procédure spéciale Covid-19 » à la place de votre signature.