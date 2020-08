Carburant pas cher : où trouver la bonne station ?

Des prix toutefois en hausse si on les compare aux données relevées post-confinement (un record à la baisse). Le diesel était alors affiché en moyenne à 1,17 €/L en moyenne en mai.

La carte des prix des carburants pas chers

Le gouvernement propose une plateforme en ligne, prix-carburant.gouv.fr, qui permet de connaître dans chaque département les distributeurs où les prix des carburants sont les plus élevés et les plus bas. Les prix sont actualisés tous les jours, même si certaines stations peuvent avoir jusqu'à deux semaines de retard. Vous pouvez même obtenir la liste d’un grand nombre de stations du département que vous pouvez classer par ordre de prix pour votre carburant.