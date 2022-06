Open bar aux fruits et légumes !

Optez pour des portions de fruits et légumes qui font partie des aliments contenant le plus d'eau. Ainsi, le concombre, la salade verte, le radis, le haricot mungo germé, la courgette, le fenouil, la tomate, le chou-fleur ou le poivron sont parmi les aliments de saison estivale les plus riches en eau. Ils contiennent tous plus de 90 % d'eau dans leur composition.