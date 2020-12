La nature désigne le caractère écrit ou oral de l’évaluation. En évoquant le nombre et le coefficient, l’ordonnance envisage la possibilité d’une réduction du nombre d’épreuves couplée à un relèvement du coefficient affecté aux épreuves maintenues.

Bac 2021 : les élèves fixés au plus tard le « 1er mars » ?

Ce texte plonge dans le flou les candidats et les enseignants. « Concrètement, ça signifie que les épreuves de spécialité du bac peuvent être modifiées jusqu’au 1er mars, a commenté auprès du Monde Sophie Venetitay, secrétaire générale adjointe du Syndicat national des enseignements de second degré-Fédération syndicale unitaire (Snes-FSU). Jusqu’au dernier moment, les enseignants et les élèves resteront dans l’incertitude. »