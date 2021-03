Les adeptes des techniques de fraude au péage vont désormais devoir y réfléchir à deux fois avant de tenter de passer sans payer. Depuis jeudi 18 mars, l’infraction est punie par une contravention de quatrième classe et non plus de deuxième classe, selon un arrêté publié mercredi 17 mars au Journal officiel. Frauder coûte donc désormais 375 €, au lieu de 75 €. Soit cinq fois plus que la somme initiale.