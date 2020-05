Depuis le déconfinement du 11 mai, les déplacements sont plus souples, mais limités au département de résidence ou dans la limite de 100 km maximum de votre habitation. Des exceptions permettent d'y déroger, mais seulement pour des motifs impérieux qui ne concernaient pas les personnes devant déménager, à moins de passer par une entreprise de déménagement.

Ce jeudi matin, un arrêté publié au Journal officiel ajoute une huitième case à la déclaration de déplacement dérogatoire à plus de 100 km. Elle permet les "déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile" et les "déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier insusceptibles d'être différés".

En clair : vous pouvez déménager et même vous rendre chez le notaire pour signer votre achat immobilier ou votre bail de location, même à plus de 100 km.

Vous pouvez télécharger la déclaration de déplacement dérogatoire sur ce lien.

A lire aussi : Déconfinement : comment calculer la zone de 100 km autour de votre domicile ?

Un petit pas de plus dans le déconfinement

La possibilité de déménager, c'est aussi le symbole de la reprise d'un secteur en pause depuis le début du confinement. De la visite avec l'agent immobilier à la signature chez le notaire, le secteur de l'immobilier était gelé depuis la mi-mars.

Après la réouverture des agences immobilières et des études notariales qui ont permis la reprise de l'activité, ce sont aujourd'hui logiquement les déplacements pour les visites et les déménagements qui reprennent, alors que les regards se portent sur un marché de l'immobilier dont on peine à deviner les prochaines évolutions.