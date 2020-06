Assurer son véhicule coûte plus cher d’année en année. En 2019, les automobilistes ont déboursé en moyenne 632 € pour leur prime d’assurance automobile, un montant en hausse de 2,9 %, selon la cinquième édition du baromètre du comparateur d’assurances en ligne, LeLynx.fr. En cinq ans, la facture a grimpé de près de 12 %.

Le tarif atteint 715 € en moyenne pour les 47 % des Français qui ont opté pour la formule tous-risques, assurant véhicule et passagers, contre 528 € pour la formule au tiers choisie par un tiers des Français et 596 € pour la formule intermédiaire choisie par 22 %.

Si le calcul de la prime se base en grande partie sur le profil du conducteur (expérience au volant, sinistralité, valeur et puissance du véhicule, etc.), de nombreux éléments extérieurs entrent en compte. « Par exemple, cette année, la hausse du coût des réparations et de prix de vente des pièces détachées (+6,5 % en 2019) explique en partie la hausse de la prime. Les véhicules sont toujours plus équipés et onéreux à réparer en cas de sinistre. On peut également rappeler que les assureurs financent en partie le FGAO, le fonds qui indemnise les victimes sur les routes en défaut d’assurance. En 2018, l’organisme a pris en charge plus de 36 000 victimes à hauteurs de 153 millions d’euros », explique Amina Walter, la directrice générale déléguée de LeLynx.fr.

L’Ile-de-France est la région où la prime d’assurance auto est la plus chère

Mais la région où le conducteur assure son véhicule joue également sur le montant de la prime. Les écarts peuvent aller jusqu’à 160 €* ! Sans surprise, c’est la région Ile-de-France qui enregistre la prime la plus élevée, atteignant 697 € en moyenne par an. En cause ? Le montant des réparations couplé à une forte accidentalité. Si la région représente 9 % des personnes tuées sur les routes, elle comptabilise 31 % des accidents corporels et 30 % des blessés pour 19 % de la population. A l’inverse, la Bretagne est la région où les automobilistes paient leur assurance auto le moins cher, autour de 537 € en moyenne sur l’année.

Classement des régions Prime moyenne en 2019 Evolution de la prime depuis 2018 Bretagne 537 € + 1,5 % Pays-de-la-Loire 552 € + 2 % Nouvelle-Aquitaine 568 € + 4 % Occitanie 580 € + 3 % Bourgogne-Franche-Comté 589 € + 3 % Centre-Val-de-Loire 592 € + 3 % Normandie 603 € + 4,5 % Grand-Est 611 € + 3 % Hauts-de-France 636 € + 3 % Auvergne-Rhône-Alpes 639 € + 4 % PACA 677 € + 3 % Ile-de-France 697 € + 2 %

Marseille, la ville où la prime d’assurance auto est la plus chère

Concernant les agglomérations, Marseille reste la ville la plus chère avec une prime moyenne annuelle de 808 €. Elle est suivie par Nice et Lyon, avec des primes de respectivement 725 € et 709 € par an.

Classement des villes Prime moyenne en 2019 Nantes 585 € Bordeaux 632 € Toulouse 639 € Strasbourg 645 € Montpellier 647 € Lille 690 € Paris 708 € Lyon 709 € Nice 725 € Marseille 808 €

* Les résultats ont été obtenus sur un échantillon de 981 220 primes d’assurances auto sélectionnées par les utilisateurs de LeLynx.fr sur la période du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2019.