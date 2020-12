A l’approche des fêtes de fin d’année, les commandes en ligne battent leur plein et... les tentatives d’escroquerie aussi. Les cybercriminels profitent de la période pour multiplier les campagnes de phishing (ou hameçonnage en français) dans le but de soutirer les coordonnées bancaires de leurs victimes.

Des escrocs se font ainsi actuellement passer pour l’enseigne Darty et envoient des mails frauduleux promettant un faux remboursement de commande. L’arnaque a été repérée par la société de cybersécurité japonaise Trend Micro, rapporte Le Parisien. Les mails contiennent une fausse confirmation de commande d’un produit audiovisuel ou électroménager. Pour être crédibles, ils comportent le logo de Darty, sont correctement rédigés et contiennent des informations personnelles exactes. L’adresse de facturation utilisée est ainsi l’adresse personnelle réelle de la cible (passée ou présente). La victime sans méfiance pensera que sa carte de crédit a été utilisée par quelqu’un d’autre pour payer la commande et sera incitée à cliquer sur le lien « Annuler ma commande » contenu dans le mail.