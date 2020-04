Arnaque : attention aux faux SMS de la Poste

Le confinement n’arrête pas les pirates informatiques ! Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les campagnes d’hameçonnage (ou phishing en anglais) visant à récupérer les données personnelles et bancaires se multiplient. La dernière en date ? De faux SMS de la Poste ciblant des clients en attente d’un colis.

C’est la société Eset, spécialisée dans la cybersécurité, qui a repéré cette tentative d’escroquerie et donné l’alerte sur Twitter.

