La crainte est dans certains esprits : les mesures de restriction des déplacements, mises en œuvre depuis le 30 octobre, date du début du second confinement, vont-elles être maintenues à Noël pour limiter le nombre réunions familiales et amicales ? Le Premier ministre, Jean Castex, et d’autres membres du gouvernement doivent donner jeudi 10 décembre à 18 heures une conférence de presse sur la suite du confinement.