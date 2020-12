Si les produits bio séduisent de plus en plus de Français – 71 % déclarent en consommer au moins une fois par mois selon le baromètre 2019 de l’Agence bio – les prix élevés restent le principal obstacle pour 6 Français sur 10 (consommateurs ou pas). Dans une enquête* publiée lundi 14 décembre, l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) a étudié le prix de sept fruits et légumes (carotte, courgette, tomate ronde, banane, orange, raisin blanc avec pépins et pommes golden) dans 370 points de vente (hypermarchés, supermarché, magasins spécialisés).

Premier constat : les fruits et légumes biologiques sont en moyenne 44 % plus chers que leurs équivalents non bio. Dans le détail, l’écart de prix va de 20 % pour les bananes à 71 % pour les tomates rondes. S’il est normal que le bio soit plus cher, en raison des contraintes liées au mode de production (interdiction d’utiliser des pesticides, besoin de davantage de main d’œuvre, coût de la certification en agriculture biologique, etc.), « les écarts paraissent parfois excessifs et rendent ces produits inaccessibles pour les familles plus modestes », note la CLCV. « En prenant en compte la consommation annuelle moyenne d’un ménage (2,3 personnes selon l’Insee), acheter les 7 fruits et légumes étudiés en bio revient à 271 € par an, contre 188 € par an pour des produits conventionnels », note l’association.

Le bio n’est pas moins cher dans la grande distribution

Autre enseignement de l’étude : acheter ses fruits et légumes bio dans les hyper et supermarchés plutôt que dans les magasins spécialisés bio n’est pas forcément plus intéressant pour le porte-monnaie. Les prix moyens des produits se montent, en effet, à 3,71 € chez les premiers, contre 3,48 € chez les seconds.

Enfin, l’origine des produits n’a que peu d’impact sur le prix de vente. D’une manière générale, ce n’est pas parce qu’ils sont cultivés en France qu’ils sont plus chers. La courgette française bio (4,06 €/kg) est ainsi vendue moins chère que la courgette espagnole (4,19 €/kg). Il en est de même pour la tomate ronde bio française (4,42 €/kg) et espagnole (4,53 €/kg). Seule exception : le raison français qui est vendu 40 % plus cher que l’italien.