C’est un coup de pouce bienvenu pour aider les personnels soignants et les salariés mobilisés pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 à décompresser cet été. Le gouvernement va distribuer, avec les régions volontaires, une aide de 300 euros sous la forme de chèques-vacances à 250 000 familles ayant des revenus modestes, dont un parent a été en première ou en deuxième ligne pendant l’épidémie, comme les caissières, les éboueurs ou les aide-soignantes. Les chèques-vacances seront utilisables du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Si chaque année, les Caisses d’allocation familiales (CAF) aident, à hauteur de 80 millions d’euros, les personnes en situation de précarité à partir en vacances, les ménages ayant des revenus modestes, mais supérieurs aux plafonds des CAF (avec un quotient familial compris entre 800 et 900 €), ne bénéficient pas d’aide spécifique. Aussi, « ce dispositif sera rendu possible par un financement de l’État à hauteur de 25 millions d’euros complété par les Conseils régionaux et départementaux partenaires », explique le gouvernement dans un communiqué.

Ce soutien sera, par ailleurs, accru par « le fonds d’action sociale à destination des agents hospitaliers et médico-sociaux mobilisés en première ligne durant toute la crise sanitaire, qui verra son budget augmenté cet été de 15 millions d’euros pour aider 50 000 d’entre eux à partir en vacances avec leurs familles ».