Le Premier ministre, Jean Castex, et les ministres Jean-Michel Blanquer (Education nationale) et Olivier Véran (Solidarités et santé) ont fait jeudi 27 août lors d’une conférence de presse à Matignon divers constats sur la situation de l’épidémie de Covid-19 et annoncé des mesures pour répondre à la crise sanitaire, avant la rentrée des classes prévue le 1er septembre. Voici tout ce qu’il faut retenir de leurs propos.