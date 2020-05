Le travail, c'est pas forcément la santé ! À l'heure du déconfinement et du retour des travailleurs dans l'entreprise ce lundi 11 mai, il est plus que jamais nécessaire de prendre toute précaution (distanciation sociale, gestes barrière, masque), surtout pour les usagers des transports en commun.

En Île-de-France, les passagers de la RATP et de la SNCF seront particulièrement exposés lors du déconfinement, puisque le respect des distances sociales nécessaires va créer des embouteillages piétons monstrueux aux abords des gares, arrêts de bus et stations de métro. Une véritable bombe à retardement pour une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus... et un retour au confinement.

La région Île-de-France a signé une charte avec l'Etat, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports. Voici ce qu'il faut respecter pour utiliser les métros, trams, RER, bus et tranins de banlieue sur le réseau RATP et SNCF.

Privilégiez le télétravail

Vous avez télétravaillé pendant le confinement ? C'est que vous êtes capable de continuer encore quelques semaines. À quoi bon prendre le risque d'attraper le Covid-19 dans les transports ou dans l'entreprise... Le gouvernement le rappelle : à Paris, comme partout en France, le télétravail, lorsqu'il est possible, doit rester la règle. L'objectif prévu par la charte est de 100 % de télétravail la semaine du 11 mai, 90 % la semaine du 18 mai, puis 80 % la semaine du 25 mai.

Si vous travaillez dans un bureau (comme notre rédaction), laissez la place à ceux dont l'activité nécessite un déplacement (commerçants, artisans, etc). Sinon, c'est tout le monde qui sera pénalisé par de dangereux embouteillages piétons, vous comme eux. Rien ne sert de passer 4h par jour dans le métro.

Masque, distance sociale... protégez vous !

Si vous devez absolument prendre les transports en commun pour travailler, sachez que :

le port du masque est obligatoire

le respect d'au moins 1 mètre de distance aussi (un siège sur deux sera d'ailleurs condamné)

aussi (un siège sur deux sera d'ailleurs condamné) le nettoyage des véhicules est renforcé mais évitez au maximum tout contact (le virus survit plusieurs jours sur les barres comme les portes, vitres, sols, etc.)

Île-de-France Mobilités, la région et certaines villes distribueront des masques mais vous pouvez économiser cet échange en portant le vôtre. Dans ces liens, on vous explique où acheter et comment entretenir votre masque.

Modifiez vos horaires de travail

L'autre bon réflexe pour éviter la cohue est d'étaler le flux de passagers dans le temps. Si vos horaires peuvent être flexibles, décalez-les : en travaillant plus tôt ou plus tard, vous éviterez des risques sanitaires importants, du stress et vous gagnerez un temps précieux.

Pour voyager le plus zen possible, vous pouvez commencer dès 5h30 et rentrer tôt, ou commencer à 10h30 et rentrer tard.

Attestation employeur obligatoire

Pour vos déplacements dans les transports en commun franciliens, vous devez aussi disposer d'une attestation de votre employeur. La charte signée par l'État, la région et les transporteurs prévoit en effet le maintien d'une attestation employeur. Elle sera nécessaire pour voyager aux heures de pointe.

L'attestation de déplacement nouvelle génération devra préciser les horaires auxquels vous êtes autorisé à rejoindre votre lieu de travail. Vous devrez la présenter aux agents de la RATP qui peuvent vous la demander. La forme des verbalisations est encore en cours d'élaboration et devrait être arbitrée d'ici lundi.

L'alternative vélo

Se déplacer plus vite et plus sereinement, c'est possible, grâce au vélo. Des voies seront interdites aux voitures et réservées aux cyclistes pendant le déconfinement, comme la rue de Rivoli à Paris, pour inciter à privilégier le vélo.

Outre une aide de 400 € pour l'achat d'un vélo électrique, une nouvelle aide de 50 € pour réparer votre vélo a été mise en place. Et si c'était le moment de changer d'habitudes et de profiter d'un extérieur dont nous avons été privés pendant deux mois ?

