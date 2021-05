80 % des femmes handicapées sont victimes de violences : comment agir

Aujourd’hui en France, 80 % des femmes en situation de handicap seraient victimes de violences, principalement au sein de leur domicile, d’après l’association Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA). Elles prennent des formes multiples : physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, médicamenteuses, professionnelles, alimentaires, économiques. Problème, la situation de dépendance morale ou économique des victimes vis-à-vis de leur agresseur, qui peut être un membre de la famille, un aidant ou encore un soignant, les empêchent le plus souvent de parler ou de porter plainte par crainte des représailles. « Depuis le premier confinement, la parole a commencé à se libérer. Nous avons récolté des témoignages lourds, voire très lourds, explique Estelle Dubois, représentante de l’association Ewenlife qui vient en aide aux patients atteints de maladies rares et aux aidants. Nous avons à la fois des victimes qui ont peur de parler parce qu’elles sont en situation de dépendance, et d’autres qui trouvent les violences subies normales parce qu’elles les endurent depuis longtemps ».

Un Facebook live pour sensibiliser les femmes handicapées et leurs proches

Une ligne téléphonique et un site internet pour aider les victimes

Depuis 2015, la FDFA a mis en place une ligne d’écoute, d’orientation et d’aide sociale, juridique, psychologique et administrative nationale destinée aux femmes handicapées, victimes de violences et de maltraitance. Il s’agit du 01 40 47 06 06. La permanence téléphonique est joignable le lundi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 ainsi que le jeudi de 10h à 13h. L’appel est anonyme et non surtaxé. Les femmes déficientes auditives peuvent contacter l’association via l’adresse mail ecoute@fdfa.fr.