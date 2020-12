Le fonds a pour but de « faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides en rendant la procédure plus simple, plus rapide et plus juste », explique le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. « Bien qu’il ne soit pas à la hauteur des attentes, ce fonds d’indemnisation devrait permettre une meilleure prise en charge des victimes des pesticides », a commenté dans un communiqué l’association Phyto-victimes qui regrette notamment qu’il « ne donne pas lieu à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes, ni aucune amélioration d’indemnisation pour les salariés ».