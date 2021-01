Les masques en tissu, des passoires à coronavirus ? Face à l’arrivée dans le pays des variants anglais, sud-africain et brésilien du Covid-19 plus transmissibles, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) recommande, dans un avis transmis dimanche à la direction générale de la santé (DGS), de ne plus utiliser certains types de masques.

Abandonner les masques en tissu de catégorie 2 et les masques artisanaux

Le masque FFP2 réservé aux soignants

En revanche, le HCSP ne préconise pas, comme viennent de le décider l’Autriche et une partie de l’Allemagne dans les transports en commun et les commerces, l’usage grand public des masques FFP2, utilisés par les soignants et qui filtrent au moins 94 % des particules. « En population générale, cela ne me semble pas raisonnable », a expliqué le Pr Lepelletier sur Franceinfo car « on le porterait mal » et il est « démontré » qu’une étanchéité totale est nécessaire pour qu’il soit totalement efficace.