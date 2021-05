« Le recours à des prestataires procédant à la vaccination est en train de se mettre en place dans certaines entreprises. De grands groupes considèrent la vaccination comme un avantage social pour les salariés », précise Me Gori. Cet avantage social est relatif, la vaccination anti-Covid-19 étant de toute façon gratuite.

L’employeur peut-il rendre la vaccination obligatoire ?

Non, seules sont obligatoires les vaccinations prévues comme telles par le Code de la santé publique. « Les vaccinations recommandées par l’employeur sur proposition de la médecine du travail, par exemple pour les voyages des salariés risquant de contracter des maladies tropicales à cette occasion, sont facultatives », indique Julia Gori.

Le salarié n’a nullement l’obligation de se soumettre à la vaccination contre le Covid-19. L’exécutif a décidé de ne rendre la vaccination obligatoire pour personne, compte tenu notamment du manque de recul sur les effets de cet acte médical, suivant le point de vue de la Haute autorité de santé (HAS), exprimé dans un communiqué du 9 novembre 2020.

L’employeur peut-il pratiquer la vaccination lui-même ?

Juridiquement, rien n’empêche l’employeur de se charger lui-même de la vaccination, par exemple par l’intermédiaire de l’infirmier, obligatoire dans les établissements industriels de 200 salariés au moins et dans les établissements de service au-delà de 500 salariés (article R. 4623-32 du Code du travail).

Mais la responsabilité de l’employeur peut être recherchée. « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », dispose l’article L. 4121-1 du Code du travail. En cas de lourds effets secondaires, la responsabilité de l’employeur est susceptible d’être engagée pour manquement à cette obligation générale de sécurité et de santé à l’égard de ses salariés.