Douleur au point d’injection, rougeur, œdème, maux de tête, fatigue, fièvre… Les effets secondaires associés aux vaccins contre le Covid-19 autorisés en France – Moderna et Pfizer/BioNTech – sont principalement mineurs, sans gravité et disparaissent au bout de quelques heures ou quelques jours. Mais il est possible que d’autres effets indésirables, plus importants, comme des réactions allergiques, surviennent. Des effets graves et inconnus au moment de la mise sur le marché des vaccins peuvent également se manifester. C’est pourquoi l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en place en France un dispositif spécifique de surveillance renforcée des effets des vaccins anti-Covid-19, qui s’intègre dans le plan de gestion des risques coordonné par l’Agence européenne du médicament (EMA).