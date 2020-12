« J’entends les réticences, voire parfois les craintes exprimées par certains d’entre vous », a admis Jean Castex, qui a donné la parole aux ministres Olivier Véran (Santé et solidarités) et Agnès Pannier-Runacher (déléguée chargée de l’Industrie) ainsi qu’au secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, Clément Beaune.

Des vaccins validés par des « autorités scientifiques indépendantes »

« Dans les tout prochains jours et en toute hypothèse avant le 29 décembre, l’Agence européenne du médicament se prononcera sur l’autorisation de mise sur le marché des deux premiers vaccins les plus avancés, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Cette autorisation obtenue, c’est la HAS qui se prononcera », a détaillé Jean Castex, en référence à l’Agence européenne des médicaments et à la Haute autorité de santé, dont l’exécutif entend respecter les préconisations.