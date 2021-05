Un document disponible en version papier ou numérique

Ce document contient le nom, prénom et date de naissance de la personne vaccinée, le nom du vaccin pour la dernière injection, la date de la dernière injection et le statut vaccinal (terminé ou en cours).

« A compter de la seconde quinzaine de mai, le patient pourra télécharger lui-même son attestation de vaccination certifiée via un téléservice spécifique mis en place par l’Assurance maladie », précise le communiqué. Une version papier sera toujours remise lors de la vaccination et l’Assurance maladie pourra également adresser l’attestation par courrier.

Un pass sanitaire dès le 9 juin en France

En France, le pass sanitaire fait partie de la stratégie de déconfinement du gouvernement. Il permettra de prouver un test PCR négatif récent, une vaccination ou un certificat de rétablissement au Covid-19. A partir du 9 juin, il sera demandé pour pouvoir accéder à des grands sites accueillant plus de 5 000 personnes comme les stades, les salons ou les foires. A partir du 30 juin, il permettra d’assister aux événements regroupant plus de 1 000 personnes. « La question du pass sanitaire doit cependant être débattue et votée fin mai par les parlementaires », a précisé Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, vendredi 30 avril sur Europe 1.