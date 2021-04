Faciliter l’accès à la vaccination contre le Covid-19 et éviter les pertes de doses. C’est l’objectif de deux applications indépendantes gratuites lancées il y a quelques jours en France.

« Vite ma dose de vaccin ! » de CovidTracker

La première, baptisée « Vite ma dose de vaccin ! » , est, en réalité, une nouvelle fonctionnalité du site CovidTracker, mis au point par l’ingénieur informatique Guillaume Rozier. C’est un moteur de recherche qui permet aux personnes éligibles à la vaccination de trouver le prochain créneau de rendez-vous disponible dans les centres de leur département de résidence. Il se base sur le calendrier des plateformes de prise de rendez-vous Doctolib, Keldoc, Maiia et Ordoclic.

En pratique, il suffit de renseigner votre département pour obtenir la liste des rendez-vous disponibles (lieu et horaire). Si un créneau de libre est détecté et vous intéresse, le site vous redirige vers la plateforme de réservation pour finaliser la prise de rendez-vous. La liste des centres où aucun créneau n’a été détecté est également affichée pour vous permettre de vérifier sur la plateforme de réservation si une place ne se serait pas libérée entre deux actualisations des données. Ce moteur « n’est pas un outil officiel, n’est pas exhaustif et ne remplace pas une recherche manuelle », prévient le site qui conseille de revenir plusieurs fois par jour si aucun créneau n’est disponible, les données étant régulièrement mises à jour.